Spacciatore in fuga, bloccato il cliente

Spacciatore in fuga a Legnano, la Polizia di Stato blocca un cliente.

Spacciatore in fuga, cliente bloccato

Il cliente che aveva appena comprato la droga è stato subito bloccato, ora la Polizia di Stato sta procedendo con indagini serrate per arrivare ad acciuffare lo spacciatore in fuga. E' quanto successo nel pomeriggio di sabato a Legnano. E' qui che i poliziotti erano impegnati in un servizio di controllo quando, arrivati nella zona di via Volturno, in borghese, hanno notato un pusher cedere della sostanza stupefacente a un tizio, che si trovava in compagnia di un'altra persona, entrambi sui 20 anni, originali del Bangladesh. I due avevano un fare sospetto, come se stessero aspettando qualcuno. Così gli agenti si sono appostati, rimanendo ad osservare le loro mosse per circa 15 minuti. Poco dopo ecco arrivare un uomo, di origini tunisine e già conosciuto dal commissariato per reati di droga. Tra il pusher e uno dei due uomini, i poliziotti hanno notato la cessione di droga.

Il blitz

Così gli agenti sono entrati in azione, bloccando i due, uno dei quali aveva indosso 3 grammi di hashish. Lo spacciatore se l'è data a gambe levate. Per lui è stata emessa la denuncia in stato di irreperibilità e gli agenti stanno proseguendo le indagini. Verso il giovane che aveva acquistato, è scattata la sanzione amministrativa e la segnalazione come consumatore