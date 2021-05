Spacciatore trovato con la droga vicino a un locale pubblico: arrestato

Spacciatore trovato dalla Polizia di Stato di Legnano vicino a un locale della città: è scattato l’arresto.

Spacciatore preso dai poliziotti

Si trovava vicino a un locale pubblico di Legnano, con della droga. Il giovane, un 20enne italiano, è stato fermato dalla Polizia di Stato che l’ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, per la precisione 7 involucri di marijuana, confezionati e pronti per essere venduti.

L’intervento della volante

La Polizia è intervenuta nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 14 maggio 2021, quando gli agenti erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. Il ragazzo, che mostrava un fare sospetto, è stato notato dai poliziotti vicino a un locale pubblico: e addosso gli è stata trovata la sostanza stupefacente. Accompagnato in commissariato per le formalità di rito, è stato poi messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.