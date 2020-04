Spacciatore arrestato a Vittuone

Arresto a Vittuone da parte dei militari della Stazione dei carabinieri di Sedriano.

Spacciatore e irregolare

A finire in manette un uomo di 36 anni, nato in Gambia, irregolare sul territorio, disoccupato e pregiudicato. S.L., queste le sue iniziali, è stato fermato in strada dai carabinieri nel corso di un servizio perlustrativo. Ai controlli ha risposto di essere momentaneamente privo dei documenti di identità, e ha compilato l’autocertificazione inserendo nome e cognome di un connazionale con permesso di soggiorno.

Arresto

Appurato il tentativo di depistaggio sulla propria identità, i militari lo hanno sottoposto a perquisizione personale: con sé aveva alcuni grammi di marjuana e di cocaina, suddivise in dosi, 320 euro in contanti, e anche un coltello a serramanico. Arrestato, inizialmente trattenuto presso camere di sicurezza, a seguito di udienza con rito direttissimo, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

torna alla home