Spacciano al parco in piena emergenza: arrestati e… rilasciati. A Corbetta, in via Sandro Pertini, nel corso di un servizio perlustrativo, i militari del’Arma hanno arrestato in flagranza del reato di spaccio di stupefacenti M. D., dell’81, di Corbetta, celibe, operaio, pregiudicato, e C. I., del ’74, di Corbetta, celibe, giardiniere, pregiudicato, già sottoposto all’obbligo di firma.

Sono stati colti sul fatto mentre cedevano cocaina. I militari li hanno fermati e, a seguito della perquisizione personale e domiciliare, hanno sequestrato 4,5 grammi di cocaina suddivisa in dosi, 1,5 grammi di hashish, 8 grammi di mannitolo, 350 euro in banconote di vario taglio e un bilancino di precisione.

Multati per aver violato il decreto

Il tempo dell’arresto ed ecco l’autorità giudiziaria disporre il rilascio. Scattata però la sanzione per aver disatteso le disposizioni in atto per la prevenzione della diffusione del Covid-19.

