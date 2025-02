Spaccate in piazza: sfondano le vetrine di due bar per rubare

Spaccate ai danni degli esercizi commerciali di Pogliano Milanese.

Spaccate notturne in piazza Tarantelli

È successo nella notte tra venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio in piazza Tarantelli. Servendosi di un'auto come ariete, i ladri hanno preso di mira due bar. Nonostante i vetri antisfondamento, la violenza dell'impatto ha consentito ai malviventi di aprirsi un varco in entrambi i locali e di impadronirsi del fondo cassa. Dopodiché i ladri sono fuggiti facendo perdere le loro tracce e regalando un amaro risveglio ai titolari dei due bar.

Stamattina la denuncia alle forze dell'ordine

Nella mattinata di oggi, sabato 1 febbraio, oltre a fare la conta dei danni, gli esercenti si sono rivolti alle forze dell'ordine per sporgere denuncia. La speranza è che le telecamere di sorveglianza abbiano immortalato i ladri o comune abbiano registrato immagini utili a risalire alla loro identità. Subito allertati anche l'Amministrazione comunale, nella persona del sindaco Carmine Lavanga, e il Comando unico di Polizia Locale di Pogliano e Nerviano, guidato dal comandante Stefano Palmeri. Le indagini sono in corso.