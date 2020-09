Spaccata nella notte: grossi danni al Barbotto

Spaccata nella notte: è successo intorno all’1.30 di lunedì 21 settembre 2020 al Barbotto di vicolo Barbaglia a Parabiago.

Spaccata nella notte: vista una persona in bici

Danni ingenti per il locale di vicolo Barbaglia di Parabiago che ha subito una spaccata intorno all’1.30 di stanotte. Le telecamere hanno infatti ripreso un uomo in bicicletta che non solo ha rotto i serramenti, ma anche il vetro antisfondamento. Una volta entrato nel bar, il malvivente ha cercato qualcosa da rubare, ma ormai da tempo i proprietari non lasciano più nulla in cassa e così è scappato senza portarsi dietro nulla, se non grossi danni al locale.

Arrivano i Carabinieri

L’azione del ladro ha svegliato il vicinato, tanto che i residenti non ci hanno pensato due volte e hanno allertato i Carabinieri, che sono arrivati sul posto per tutte le rilevazioni del caso.

