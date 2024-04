Spaccata nel negozio di lusso di scarpe e vestiti

Spaccata nel negozio di lusso scarpe e vestiti in centro a Legnano.

Spaccata nel negozio di lusso in centro

Hanno sfondato la vetrina utilizzando dei mattoni. Poi sono scappati col bottino. E' la spaccata avvenuta questa notte ai danni del famoso outlet di lusso calzature e abbigliamento che si trova in via Goito, in pieno centro cittadino a Legnano. Il ladro (o i ladri) hanno agito col buio, puntando dritto ai capi che erano esposti in vetrina.

Le indagini

La mattina di oggi una volante della Polizia di Stato - che sta conducendo le indagini - è intervenuta sul posto. I poliziotti hanno rinvenuto a terra dei mattoni e il bottino dei ladri è ancora da quantificare.