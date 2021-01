Spaccata in pizzeria… ma rubano solo 8 euro FOTO

Spaccata in pizzeria a Rho… ma rubano solo 8 euro.

Questa mattina, martedì 5 gennaio, intorno alle 9.30 Nicola si era allontanato dalla sua pizzeria, “L’arte della pizza” in piazza Chiesa a Terrazzano di Rho di cui è titolare da oltre 20 anni, per fare una consegna a Milano quando è stato chiamato da un amico. Corso nel suo locale ha trovato la vetrina e la porta entrambe sfondate. Dai malviventi si sono introdotti in pizzeria e hanno rubato 8 euro in moneta che l’uomo aveva lasciato nel registratore di cassa. Le affettatrice, i salumi e tutto ciò che era in negozio è stato lasciato lì.

