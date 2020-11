Spaccata in farmacia, malviventi in fuga con la cassa

Spaccata in farmacia a Bernate. Indagano i Carabinieri.

Spaccata in farmacia

Furto alla Farmacia della Canonica di via Vittorio Emanuele II d Buscate nella notte di lunedì scorso. Erano circa le 22,30 quando la vetrina destra dell’esercizio è stata spaccata, probabilmente con una mazza, ma essendo realizzata con vetro antisfondamento, non si è sbriciolata e i malviventi hanno dovuto aprire un buco largo abbastanza per permettere ad una persona di accedere all’interno. Poi la fuga con la cassa. I Carabinieri stanno procedendo con le indagini, utilizzando anche le telecamere di sicurezza posizionate nelle strade comunali e nel territorio.

TORNA AL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE