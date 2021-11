Spaccata e aggressione nella tabaccheria di via Milano

Magenta

In ospedale il titolare di 60 anni, sul posto ambulanza e Carabinieri.

Paura mercoledì 17 novembre, intorno alle 9.30, in un bar tabaccheria di via Milano, dove un uomo, a seguito di un'accesa discussione col titolare, lo ha aggredito, distruggendo la vetrina con un attrezzo trovato sul posto. Spaccata e aggressione per motivi tutti da chiarire.

Subito è scattato l'allarme: sul posto l'ambulanza della Croce Bianca di Sedriano e i Carabinieri, che hanno raccolto la denuncia e stanno indagando. Il proprietario del locale, un sessantenne, è stato portato per accertamenti al pronto soccorso del Fornaroli.