Furto al supermercato, ladri in fuga con la cassaforte

Furto al supermercato U2 di Busto Garolfo, ladri in fuga con 1000 euro.

I ladri hanno agito di notte e sono stati velocissimi. Hanno forzato l’entrata ì e sono riusciti a penetrare all’interno dell’attività per poi scappare coi soldi. E’ quanto accaduto ieri notte a Busto Garolfo. I malviventi hanno puntato dritto al supermercato U2 che si trova in via Pascoli. Hanno forzato la porta di ingresso e sono riusciti a entrare all’interno del negozio.

La fuga

Una volta dentro, i ladri sono entrati nella parte dedicata all’ufficio riusciti a mettere le mani su una piccola cassaforte che conteneva monete per un totale di circa 800 euro (c’era anche la chiave della cassaforte principale che però non è stata toccata). E sono scappati. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano che ora stanno proseguendo con le indagini.