Spaccata in un bar di Magnago. I Carabinieri sono intervenuti questa mattina, 30 aprile 2025, al bar Dolce Vita, in via Alberto Dalla Chiesa, per il furto all'interno dell'esercizio commerciale che sorge di fronte all'ampio parcheggio.

Spaccata al bar, vetrina sfondata

La proprietaria ha trovato la vetrina del suo locale sfondata intorno alle 5 del mattino, scoprendo il furto di cassa e del suo contenuto, del monitor, del cellulare di servizio e di altri oggetti di minor valore. L'accaduto si è verificato verosimilmente intorno alle 4.40.

Le indagini delle Forze dell'ordine sono in corso per accertare le modalità esatte dell'intrusione e identificare i responsabili.