Spaccano la vetrata con un vaso, furto al ristorante

Furto al ristorante a San Vittore Olona: vetrata sfondata con il lancio di un vaso.

Furto al ristorante

Hanno spaccato la vetrata lanciando un vaso, una volta dentro si sono portati via il fondo cassa. Ladri notturni in azione al ristorante La parrilla di San Vittore Olona che si affaccia sul Sempione, verso il confine con San Lorenzo di Parabiago.

Una delle scorse notti, intorno alle quattro, infatti, i malviventi sono entrati in azione: per spaccare una delle vetrate - quella bassa della porta di ingresso - hanno usato un vaso, poi sono entrati nel ristorante e si sono diretti verso la cassa, mettendosi in tasca qualche contante e poi scappando, facendo scattare l’allarme.

Le indagini

Sul fatto indagano i Carabinieri della Compagnia di Legnano. I militari stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza.