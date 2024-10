Spaccano il finestrino di un'auto per rubare all'interno: presi dai Carabinieri

Spaccano il finestrino di un'auto per rubare all'interno, presi: è successo a San Vittore Olona.

Avevano appena spaccato il finestrino di un'auto, per poi cercare di rubare nell'abitacolo. Ma sono stati bloccati dai Carabinieri. E' quanto successo la notte di domenica 13 ottobre 2024 a San Vittore Olona. La pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore era impegnata in un servizio di controllo del territorio quando, transitando sul Sempione, ha notato i due che stavano armeggiando vicino a una vettura. I due, entrambi tunisini, avevano infatti appena mandato in frantumi il finestrino di una Dacia.

L'intervento

Si trattava di un 31enne, di Busto Garolfo, nullafacente e di un 27enne, domiciliato a Crotone, celibe e nullafacente. Il primo, cercando di sottrarsi al controllo, ha aggredito verbalmente i militari, colpendoli anche con calci e pugni. Bloccato e messo in sicurezza dopo una breve colluttazione è stato arrestato per lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Per entrambi i tunisini è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato in concorso