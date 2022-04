Spacca vetrine e ruba: danneggiati sette negozi

Raid notturno

E' successo a Legnano. Sull'episodio stanno indagando Polizia Locale e Polizia di Stato.

Spacca vetrine e ruba in sette negozi.

E' successo a Legnano, nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 aprile 2022. A fare le spese del raid, che sarebbe stato messo a segno da un'unica persona forse armata di una grossa pietra, sono state sette esercizi, tra attività commerciali e di servizio. Tra esse la libreria per bambini Ambarabà di via dei Disciplini, accanto alla chiesa di Sant'Ambrogio, e l'Adjo minimarket che sorge poco distante, in piazza Raoul Achilli (entrambi "visitati" quando ormai era l'alba), ma anche un mobilificio e una scuola guida. Sull'accaduto stanno indagando la Polizia Locale e la Polizia di Stato.