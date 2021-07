Spacca la panchina con l'auto e scappa, il sindaco: "Si consegni ai vigili"

Spacca la panchina in piazza con la sua automobile e si allontanata: l'appello del sindaco.

Spacca la panchina e scappa, ripreso dalle telecamere

"La videosorveglianza in paese? Serve ed è dimostrato". Così il sindaco di Canegrate Roberto Colombo interviene su quanto accaduto in questo fine settimana nella centralissima Piazza Matteotti. "In piazza abbiamo trovato una pessima sorpresa - afferma il primo cittadino - Non si è trattato di vandali incarogniti ma di un'automobilista! Come definirlo? Usiamo sinonimi leggeri: incauto? Sprovveduto? Sciagurato? Inequivocabili le immagini ricavate delle telecamere di sorveglianza: ritraggono l'auto del personaggio che, in retromarcia, sfascia la panchina".

L'appello

"Ci stiamo lavorando e i 'dettagli' sono abbastanza nitidi - annuncia Colombo - Forse sarebbe meglio che l'incauto-sprovveduto, ecc si facesse vivo lui, prima della nostra Polizia Locale. Chi ha orecchio per intendere intenda".