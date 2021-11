Sostanza urticante sulle scale del palazzo, soccorse 8 persone

LEGNANO

Sul posto l'ambulanza della Croce Rossa, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri

Sostanza urticante avvertita sulle scale di un palazzo di Legnano, 8 persone soccorse.

Sono stati 8 i residenti del palazzo ad essere stati soccorsi. Loro ad aver riportato bruciore agli occhi e tosse. Il motivo? Una sostanza urticante avvertita nell'androne delle scale di un condominio di via Cremona. Ad averla sentita sono stati tutti i residenti, dal primo all'ultimo piano. E' successo la sera di ieri, domenica 7 novembre 2021, intorno alle 21 in via Cremona.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i soccorritori con l'ambulanza della Croce Rossa e i Vigili del Fuoco di Legnano insieme ai Carabinieri. Otto le persone che non si sentivano bene: un bambino di 11 anni, una donna di 39 e un'altra di 44 anni, un 53enne, una 69enne e poi ancora una donna di 74 e una di 82 anni e un 77enne. Dopo le prime cure sul posto, per nessuno è stato necessario il trasporto in ospedale.

Oggi, lunedì 8 novembre 2021, è in programma l'intervento dei tecnici della centrale termina che dovranno effettuare un sopralluogo per escludere la possibilità che vi siano state emissioni anomale.