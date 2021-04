Sosta selvaggia davanti scuola, si limita l’accesso

Ingorghi e sosta selvaggia fuori dalla scuola primaria di Pregnana, cambia il posizionamento della transenna per evitare che l’inciviltà di alcuni, pochi, genitori crei disagi a tutti.

Parcheggi in doppia fila

L’annuncio lo ha dato il sindaco Angelo Bosani, che attraverso i canali scolastici ha recapitato il messaggio a tutti i genitori.

«Dopo la ripresa delle lezioni in presenza presso la scuola primaria Manzoni abbiamo notato un peggioramento nel comportamento di alcuni automobilisti che vengono a prendere i loro figli o nipoti all’uscita pomeridiana delle 16.20 o 16.30. Molte auto vengono parcheggiate in doppia o addirittura tripla fila, addirittura 20 o 30 minuti prima dell’uscita, causando quotidianamente ingorghi e generando situazioni di potenziale pericolo per altri genitori e bambini. Per questo motivo abbiamo deciso di modificare in via sperimentale la viabilità di fronte alla scuola primaria, arretrando la transenna che blocca via Vittorio Emanuele e spostandola più in prossimità dell’incrocio con via Liguria. Nessuno dei percorsi attualmente già consentiti verrà impedito alle auto, né verranno eliminati spazi di sosta regolari. Oltre a questa modifica verranno incrementati i controlli da parte della polizia locale».

I parcheggi ci sono

«Nel centro di Pregnana non ci sono problemi di sosta: in un raggio di un centinaio di metri dalla scuola sono presenti decine di parcheggi e in ogni caso quasi tutto il centro residenziale dista meno di 500-600 metri dalla scuola, rendendo preferibile spostarsi a piedi, specialmente nella bella stagione. La modifica sperimentale verrà attuata a partire dal 26 aprile e qualora si rivelasse efficace verrà poi resa definitiva. Qualora invece emergessero delle criticità, verrà ripristinata la situazione attuale» ha concluso il sindaco.