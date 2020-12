Sosta gratis nel centro di Legnano per le festività

Sosta gratis nel centro cittadino per il periodo delle festività (in alcune fasce orarie).

Sosta gratis nell’area di via Gilardelli e nel parking Cantoni: ecco quando e per quanto

Da oggi, sabato 12 dicembre 2020, e fino al prossimo 6 gennaio, saranno in vigore agevolazioni per il parcheggio delle auto nei pressi del centro storico di Legnano. Fra le 8 e le 12.30 e fra le 14 e le 20, la sosta nell’area di via Gilardelli sarà gratuita per la prima ora. Negli stessi orari, quattro ore di permanenza gratis nel parking Cantoni, con ingresso in via Tirinnanzi (nella fascia oraria dell’ora di pranzo la sosta è già gratuita in entrambi i parcheggi). “Con questa misura vogliamo favorire il commercio e incoraggiare, ovviamente nel rispetto delle misure anti Covid, la frequentazione della città – spiega il sindaco Lorenzo Radice – Anche da fuori Legnano, visto che da domani la Lombardia sarà classificata come zona gialla. Il parcheggio Cantoni, inoltre, è sottoutilizzato. Questa può essere l’occasione per promuovere una possibilità di sosta vicinissima al centro”.

La raccomandazione del sindaco: “Questo è il momento della massima responsabilità”

A proposito della possibilità di muoversi più liberamente, il primo cittadino ha rivolto ai legnanesi una raccomandazione accorata: “Questo è il momento della massima responsabilità – ha detto Radice in un videomessaggio su Facebook – Andiamo a fare shopping se dobbiamo fare shopping ma attenzione: una cosa su tutte ricordiamocela, la mascherina deve essere messa e messa bene. Stiamo attenti a questo”.

