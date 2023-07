Sospiro di sollievo a Lainate, Mirko ritrovato in via Settembrini

Si è chiusa con una buona notizia la scomparsa del giovane lainatese Mirko Raniero ritrovato dopo alcune ore dal suo allontanamento da casa

Ritrovato in via Settembrini

E' stato ritrovato nella tarda serata di ieri in via Settembrini, nella zona industriale tra Lainate e Garbagnate Milanese Mirko Raniero il giovane scomparso da casa nella notte a cavallo tra venerdì e sabato. Il giovane era in buone condizioni ma è stato comunque trasportato in ospedale, da un'ambulanza del 118 per controlli.

Uscito di casa in pigiama e a piedi nudi a notte fonda

Il ragazzo era’ uscito dalla sua casa di via Ciro Menotti 19 a Lainate in pigiama e a piedi nudi nella notte a cavallo tra venerdì 7 e sabato 8 luglio. E da allora non si erano avute più sue notizie. Gli amici e i parenti si erano messi subito alla ricerca del giovane.

Gli amici hanno battuto ogni angolo della città per ritrovarlo

La città è stata battuta in ogni angolo e sono stati controllati anche i boschi della zona fino a quando non è arrivata la buona notizia. Il ragazzo è stato ritrovato in via Settembrini. Cosa abbia fatto nelle ore in cui è mancato da casa saranno i medici dell'ospedale di Garbagnate a scoprirlo.