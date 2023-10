Sospetta fuga di gas a scuola: 250 studenti mandati a casa

Momenti di apprensione questa mattina, 20 ottobre, nella scuola media statale di Rosate. I 250 studenti sono stati evacuati e mandati a casa per una presunta fuga di gas.

Da quanto si apprende questa mattina all’arrivo dei ragazzi si sentiva odore di gas nella zona dell’edificio scolastico. Per precauzione i 250 alunni sono stai rimandati a casa per potere effettuare tutti i controlli da parte dei tecnici inviati sul posto.

In un primo momento i ragazzi sono stati evacuati dalle loro aule e mandati in giardino, poi visto le preoccupazioni di molti genitori, ma anche le condizioni meteo avverse, perchè erano sotto la pioggia e al freddo, l’istituto ha deciso di mandarli a casa.

Sul posto allertati anche vigili del fuoco di Pavia, un ambulanza in servizio di prevenzione, oltre alle forze dell’ordine.

Nel frattempo ci si è messi al lavoro per capire se la fuga di gas – finora non accertata – c’è davvero e da dove proviene. Tra i genitori c’è chi lamenta che i ragazzini sono stati lasciati sotto la pioggia due ore prima che si decidesse di sospendere le lezioni e mandarli a casa.

“Questa mattina si sentiva un forte e diffuso odore di gas in tutto il paese portato dal vento– ha spiegato il sindaco di Rosate Carlo Tarantola – nella zona della scuola si sentiva forte anche all’interno delle aule e la vice preside per precauzione mi ha chiamato per avvisarmi della situazione. Subito ho fatto intervenire l’ufficio tecnico del Comune che ha convocato il gestore della rete gas per un sopra luogo , che ha verificato che non c’era nessuna perdita di gas. Comune per maggiore sicurezza domani mattina, sabato, faremo fare un ulteriore controllo sulla caldaia, anche se i misuratori non hanno riscontrato nessuna perdita, considerando che all’interno dell’istituto non ci sono tubature di gas non essendoci cucine, sono tutte all’esterno, dentro ci sono solo le condutture dell’acqua calda. Concludendo possiamo ipotizzare che era un odore che proveniva da altrove veicolato dal vento. Dai controlli effettuati non è stata riscontrata nessuna fuga di gas”.