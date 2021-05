Sospese le lezioni in presenza di una classe delle medie

Sospese, in via cautelativa, le lezioni in presenza per una classe delle medie di Robecchetto: per gli studenti la Dad è partita da stamani, lunedì 10 maggio 2021.

Sospese le lezioni in presenza: la comunicazione del sindaco

A informare della decisione il sindaco di Robecchetto Giorgio Braga nella serata di ieri, domenica 9 maggio:

“Comunico che da domani (lunedì 10 maggio, ndr) verranno sospese, in modo cautelativo, le lezioni in presenza della classe 1C della nostra Scuola Secondaria di Primo Grado”.

La comunicazione dell’Istituto Comprensivo

E dall’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, la dirigente scolastica Giuseppa Francone ha diramato una circolare:

“In via cautelativa, in attesa di disposizioni da parte di ATS in merito alla quarantena, la sospensione dell’attività didattica in presenza per gli alunni della classe 1C del plesso della scuola secondaria di Robecchetto, a partire dal 10 maggio 2021.

Le lezioni riprenderanno, salvo diverse indicazioni da parte degli organi competenti:

-in data 21 maggio 2021 (14 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo).

Si riportano le raccomandazioni di ATS, in attesa che i genitori siano contattati singolarmente dagli operatori sanitari:

-è utile eseguire immediatamente il tampone solo in presenza di chiari sintomi (es. febbre). In caso contrario è necessario aspettare le indicazioni di ATS relative alla tempistica e alle modalità di accesso, per evitare di ottenere dei “falsi negativi”;

-gli alunni in quarantena, compagni di classe del caso positivo, devono rimanere isolati dal resto della famiglia (ad esempio mangiare e dormire in stanze diverse);

-i genitori stessi e gli altri famigliari dei compagni di classe del caso positivo NON sono in quarantena.

A partire dal 10 maggio 2021 sarà attivata la didattica a distanza”.