Sorpreso con dosi di droga: arrestato 37enne

Controllo del territorio

Un 37enne è stato fermato dalla Polizia Stradale nei pressi del cimitero di Vanzaghello: l'uomo, trovato con dosi di droga, è stato arrestato.

E' stato sorpreso con circa 120 grammi di droga vicino al cimitero a Vanzaghello: 37enne arrestato.

Sorpreso con droga: arrestato

Durante lo scorso fine settimana, la Polizia di Stato ha arrestato un 37enne di origine marocchine per detenzione e spaccio di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale.

Cos'è successo

Il 37enne era stato individuato nel pomeriggio di venerdì 29 ottobre 2021 da una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Magenta a Vanzaghello, tra via Matteotti e la SS 341. I poliziotti gli hanno imposto l'Alt, ma il 37enne è uscito dall'abitacolo per darsi alla fuga a piedi. Poi è stato bloccato dai poliziotti che lo hanno perquisito e hanno controllato anche la sua macchina.

Trovati 120 grammi di stupefacenti

A bordo dell'automobile sono stati rinvenuti diversi involucri di hashish e marijuana per un totale di circa 120 grammi. L'uomo è stato arrestato sia per detenzione e spaccio che per la resistenza a pubblico ufficiale che ha opposto. Gli accertamenti sull'identità hanno poi fatto emergere a suo carico anche un foglio di via obbligatorio dal comune di Castano Primo, emesso dal Questore di Milano.