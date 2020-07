Sorelle da record: Giulia prende 100, Emma tutti 10

Sorelle da record. Il genio, talvolta, è questione di famiglia. Succede a San Giorgio su Legnano, per esempio, dove le Giulia ed Emma Parini hanno terminato entrambe l’anno scolastico con il massimo dei voti: cento centesimi la prima, neo matura al Liceo linguistico d’Arconate e d’Europa, e la media del 10 la seconda, ammessa alla quinta elementare con una pagella perfetta all’istituto comprensivo statale Aldo Moro di Canegrate.

Sorelle da record, “lo studio per noi è una priorità ma non siamo secchione”

Entrambe parlano del loro risultato scolastico con semplicità, nessuna delle due si definisce «secchiona», ma ammettono di aver sempre considerato lo studio una priorità e di aver sempre puntato in alto.

«Tornare a scuola dopo tre mesi è stato traumatico e non avere informazioni precise su come si sarebbe svolto l’esame ha aumentato l’ansia, ma fortunatamente poco dopo aver iniziato a parlare del primo elaborato di inglese mi sono resa conto che si trattava di un’interrogazione normale, a parte la sistemazione dei commissari a ferro di cavallo, con me nel centro, e il fatto che fosse interdisciplinare». Ora per Giulia è tempo di vacanze («Ad agosto andremo al mare»), ma lo sguardo è già rivolto a quel futuro per il quale si è sempre preparata con grinta: «Mi sono iscritta all’università: andrò allo Iulm a studiare Mediazione linguistica»).

“Studiare mi ha tenuto compagnia durante il lockdown”

Sono giorni spensierati anche per Emma, che non nasconde l’orgoglio per la sua pagella perfetta – 10 in tutte le materie – e racconta così quest’anno scolastico anomalo: «Abituarmi alla didattica a distanza non è stato facile, a volte facevo fatica a mantenere la concentrazione. A casa poi mi sentivo un po’ sola: mia sorella faceva lezione online per tutto il giorno, mentre i miei genitori erano al lavoro… Le maestre e i compagni mi sono mancati tanto. Non vedo l’ora di rivederli. Studiare mi ha tenuto compagnia, soprattutto scienze, la mia materia preferita. Ricevere la pagella è stato bellissimo: nel primo quadrimestre avevo qualche 9, ora invece mi hanno dato il massimo dei voti in tutte le materie. Che cosa mi auguro per il prosieguo della mia carriera scolastica? Di continuare così!».

Un applauso a queste sorelle, e anche ai loro genitori, che sono stati capaci di far capire loro l’importanza dello studio e della cultura.

