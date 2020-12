Sono 670 le scatole di Natale arrivate ad Arese

“Le scatole di Natale” è un progetto nato a Milano per dare un po’ di spensieratezza alle persone più fragili in questo periodo strano e difficile, ma pur sempre natalizio, ed è stato accolto anche dalla cittadinanza aresina, che ha risposto riversando presso l’ufficio dei servizi sociali centinaia di scatole.

Hanno aderito all’iniziativa anche le scuole del territorio dimostrando il grande senso di comunità.

“Il 21 dicembre è terminata l’iniziativa. Il nostro più sentito ringraziamento a chi ha voluto accogliere il nostro invito, queste scatole sono quel tipo di regalo che porta gioia a chi lo riceve, ma entusiasmo anche a chi lo fa – dichiara l’assessore ai Servizi sociali Veronica Cerea – Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la rete del volontariato aresino” continua l’assessore “infatti i volontari della Fraternita di Misericordia, della Caritas e della San Vincenzo si sono messi a disposizione per distribuire le scatole alle famiglie e alle persone sole in difficoltà”.

“La ricetta per regalare un po’ di felicità è facile e senza grandi pretese, ma l’effetto è assicurato, perché per scaldare i cuori non si punta al valore in sé, ma al pensiero – dichiara il sindaco Michela Palestra – Mi ha riempito il cuore vedere tanti biglietti che accompagnavano i pacchetti e che hanno fatto di una banale scatola di scarpe una sorpresa gioiosa. Un ringraziamento alla nostra comunità tutta, dai volontari che si sono messi a disposizione, a chi ha donato, ai nostri uffici, assieme siamo riusciti a regalare gioia e speranza”.