Sondaggio sui centri estivi a Canegrate, la cui riapertura è prevista per il 15 giugno. Per capire le esigenze delle famiglie e organizzare al meglio le attività, l’Amministrazione chiede ai cittadini di partecipare all’indagine. C’è tempo fino al 27 maggio. Sotto il link diretto.

Sondaggio sui centri estivi a Canegrate

Il sondaggio, aperto dal 22 fino al 27 maggio, è come spiega l’Amministrazione di Canegrate “il primo passo verso l’organizzazione, a partire dal 15 giugno, di centri estivi per i bambini e ragazzi dai tre ai quattordici anni su progetti di qualità e in sicurezza, nel rispetto delle norme esistenti (qui le linee guida).

Possiamo ragionevolmente affermare che organizzeremo un centro estivo per l’infanzia (alle scuole Rodari) e ci sarà il SanGioCamp 2020 al complesso PalaBertelli – centro sportivo – parco – scuola primaria di San Giorgio, per il quale gli iscritti 2019 avranno diritto di precedenza.

Se sarà necessario, attiveremo altri centri dal 1 luglio, per i quali abbiamo già individuato gli spazi. Siamo pronti a collaborare con soggetti privati, su progetti seri e a prezzi calmierati, e siamo disponibili a una sinergia con l’oratorio quando vi saranno linee guida che gli permetteranno di organizzare delle attività.

La spesa per l’Amministrazione è elevata, prima di tutto perché serve più personale rispetto agli scorsi anni. Si passa da un educatore ogni 15 bambini a uno ogni cinque fino ai cinque anni; uno ogni sette dai sei agli undici anni; uno ogni dieci fino ai quattordici anni. Si aggiungono i costi dei presidi sanitari e altri accorgimenti, anche nella somministrazione dei pasti. Il nostro impegno è tenere le rette a un livello sostenibile per le famiglie.

È necessario quindi capire quanti corsi avviare e per chi; le attività devono rispondere a bisogni reali e ben identificati. Rispondere al sondaggio vuol dire aiutarci a progettare bene il servizio.

Se pensa che sia utile alle esigenze della sua famiglia, passi alla compilazione e sottoscriva la liberatoria per la privacy. Tutti i dati che le chiederemo servono esclusivamente a valutare possibilità e modalità dei corsi estivi, nonché a contattarla successivamente. Chi ha difficoltà nella compilazione del sondaggio può scrivere a info@comune.canegrate.mi.it”.