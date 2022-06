Sommozzatori ed elicottero per cercare un 44enne scomparso: trovato vivo in un parco

Sommozzatori ed elicottero e ricerche febbrili per cercare una persona scomparsa che si temeva potesse essere finita in un canale.

Sommozzatori ed elicottero a Cerello

E' successo ieri, venerdì 24 giugno 2022, a Corbetta. L'allarme è scattato in tarda mattinata e ha visto impegnati Carabinieri e Vigili del fuoco. Alle 12.45 i pompieri volontari di Inveruno sono intervenuti nella frazione Cerello su richiesta dei militari e hanno dato il via alle ricerche di un uomo di 44 anni che era scomparso da casa e che aveva fatto perdere le proprie tracce. Insieme ai sommozzatori, i Vigili del fuoco hanno prima controllato dei canali nella zona nella quale era stata segnalata la scomparsa, ma la battuta ha dato esito negativo. Dopodiché si è alzato in volo l'elicottero Drago che ha effettuato una perlustrazione aerea a più largo raggio: anch'essa però ha dato esito negativo. Le ricerche sono proseguite via terra nei campi adiacenti, finché non è giunta la notizia del ritrovamento del 44enne in un parco in centro a Corbetta. A riconoscere il 44enne, vivo, sono stati alcuni passanti. L'uomo è stato poi affidato ai Carabinieri.