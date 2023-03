Solaio in fiamme: famiglia in strada, arrivano i Vigili del Fuoco

Incendio al tetto di un'abitazione di via Livello a Rho intorno alle 18: sul posto i Vigili del Fuoco. Una famiglia in strada.

Solaio in fiamme: sul posto i Vigili del Fuoco

Un solaio è andato in fiamme in via Livello a Rho intorno alle 18: sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco oltre ai Carabinieri della stazione locale. Una famiglia è scesa in strada per scappare alle fiamme e al fumo sprigionatosi.

Il fumo è visibile in tutto il centro della città.