Soccorritori impegnati tra malori e incidenti SIRENE DI NOTTE

Tre interventi hanno caratterizzato la nottata dei soccorritori del 112, impegnati tra Rho, Senago e Garbagnate per malori, incidenti e cadute

L’opera dei soccorritori

Il primo intervento è avvenuto venerdì sera alle 20.35 a Rho. Alla stazione della ferrovia un uomo di 50 anni si è sentito male e sono stati allertati i soccorritori, giunti con due ambulanze: con il passare dei minuti le condizioni dell’uomo sono peggiorate ed è stato portato in codice rosso al nosocomio cittadino. Alle 21.46, invece, l’allarme è scattato da Garbagnate per la rovinosa caduta che ha coinvolto un uomo di 38 anni in via Forlanini: è stato caricato su un’ambulanza e portato all’ospedale di Garbagnate in codice giallo. Infine l’ultimo intervento poco prima delle 22 a Senago dove, in viale Lombardia, un’auto era finita contro un ostacolo. A rimanere ferita la conducente di 21 anni che è stata portata all’ospedale di Garbagnate, mentre Carabinieri e Polizia Locale ricostruivano l’esatta dinamica dell’incidente

