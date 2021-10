Soccorritori impegnati nella notte per diversi incidenti

Sirene di notte

Gli interventi dei soccorritori nel nostro territorio nella notte tra sabato 2 ottobre 2021 e domenica 3 ottobre.

I soccorritori sono stati impegnati nella notte tra ieri, sabato 2 ottobre 2021, e oggi, domenica 3 ottobre, per alcuni incidenti avvenuti sul nostro territorio.

Incidenti nel Magentino e Abbiatense

Alle 5.55 di stamani, domenica 3 ottobre 2021, un'ambulanza e un'automedica sono dovute intervenire, in codice giallo, in via Circonvallazione a Rosate per un incidente tra auto. A rimanere coinvolti due ragazzi di 21 e 31 anni. Allertati, per capire le dinamiche dello scontro, i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e i Vigili del fuoco. Per fortuna nessuno dei due ragazzi era grave e l'ambulanza è rientrata in codice verde.

Altro incidente stradale si è verificato a Pontenuovo lungo la Statale 11. Intorno alle 6.25 un'auto è finita fuori strada, per cause ancora da accertare. I soccorritori della Croce bianca di Magenta hanno soccorso, in codice giallo, un ragazzo di 25 anni, che poi hanno accompagnato in ospedale in codice verde per tutti gli accertamenti del caso.

Un intervento anche a Rho

Un'ambulanza del Rho Soccorso è intervenuta in via De Amicis a Rho poco dopo la mezzanotte per aiutare una ragazza di 16 anni a causa di un'intossicazione etilica. La giovane è stata portata in ospedale in codice giallo.