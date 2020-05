Donna senza vita nel Naviglio

Soccorritori ad Abbiategrasso per una persona senza vita nel Naviglio.

AGGIORNAMENTO DELLE 14: L’auto della vittima, una 80enne residente in città, è stata trovata nei pressi della chiesa di Castelletto, poco distante dal luogo della tragedia. I Carabinieri sono ora al lavoro per stabilire se si sia trattato di una caduta accidentale in acqua o di un gesto volontario.

AGGIORNAMENTO DELLE 12.30: Il corpo è stato ripescato dalle acque del Naviglio e, a differenza di quanto si pensava inizialmente, il cadavere corrisponde ad una donna. Le indagini sono in corso. Al momento non si può escludere nessuna ipotesi sull’accaduto.

Soccorritori ad Abbiategrasso per un annegamento

Sirene spiegate della Croce Azzurra di Abbiategrasso in via Tenca ad Abbiategrasso per soccorrere un uomo morto annegato nel corso d’acqua del Naviglio. Sul posto anche un’automedica. Allertati anche i Carabinieri di Abbiategrasso e i Vigili del fuoco di Milano.

TORNA ALLA HOME