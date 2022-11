Sniffa il gas dell'accendino, grave in ospedale

Sniffa il gas dell'accendino e si sente male: è accaduto a Buscate.

Sniffa gas dell'accendino

E' stato trovato privo di sensi. Fuori da un ristorante. Paura nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 14 novembre 2022, nel centro di Buscate. Un uomo è stato infatti rinvenuto riverso a terra. Il motivo? Aveva inalato volontariamente il gas contenuto nelle ricariche per gli accendini. E aveva perso conoscenza.

I soccorsi

Sul posto è arrivati in pochi istanti l'ambulanza della Croce azzurra di Buscate insieme ai Carabinieri. Le condizioni dell'uomo, 41 anni, italiano, erano diventate gravi: per questo, caricato sull'ambulanza, è stato portato in ospedale in codice rosso.