Sono state emesse tre sanzioni da 500 euro nei confronti di altrettanti titolari di locali di Rho che non avevano spento le slot machine negli orari sensibili decisi dal comune.

Slot machine accese fuori orario: multe da parte della Polizia Locale

Pomeriggio intenso per la Polizia locale di Rho mercoledì 29 maggio 2024. Controlli serrati hanno riguardato le aree vicine alle due stazioni ferroviarie e le sale in cui sono presenti slot machine e videolottery.

Il servizio è partito alle 13.30 con la Polizia Annonaria e Amministrativa: agenti in borghese hanno controllato sale giochi e locali del territorio per verificare il rispetto dell’ordinanza del 9 gennaio scorso che impone di spegnere le macchinette e vietare il gioco in determinate fasce orarie. Tre sanzioni da 500 euro sono state assegnate ad altrettante sale, una delle quali era già stata sanzionata alcune settimane fa.

Con queste tre, salgono a sei le sanzioni assegnate da quando è stata emessa l’ordinanza. Nei locali in cui le slot erano state regolarmente staccate nessun problema, tutto è risultato in regola.

Il controllo delle stazioni del territorio

Per quanto riguarda le stazioni, sono state coinvolte una pattuglia dei Carabinieri in uniforme, due pattuglie del Radiomobile della Polizia locale e una in borghese dell’Ufficio controllo del territorio.

Sono state controllate oltre trenta persone, alcune delle quali con precedenti penali e dunque già inserite nelle banche dati delle forze dell’ordine. Non è stato riscontrato alcun reato ma la presenza di agenti e militari è stata apprezzata dalle persone di passaggio. I controlli hanno riguardato, dalle 13.30 alle 19.45, piazza Libertà davanti alla stazione ferroviaria di Rho centro, piazza Costellazione e l’interno della stazione della Metropolitana Milanese e della stazione di Rho Fiera.