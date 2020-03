Skatepark di Arese, ragazzi abusivi in bici e monopattino

Skatepark di Arese frequentato abusivamente: sono già molte le segnalazioni fatte dai cittadini alle forze dell’ordine per denunciare la

presenza dei più giovani all’interno della struttura che tuttora si presenta come un cantiere.

Skatepark: ragazzi abusivi nell’area

Ragazzini con biciclette e monopattini all’interno del nuovo skatepark realizzato all’interno della Residenza Sansovino: ma l’area non è ancora stata collaudata e le recinzioni vengono continuamente sganciate e buttate a terra. Questa è la situazione che si è venuta a creare nelle

ultime settimane, da quando ha preso forma la pista dedicata agli skate. Purtroppo, però, i lavori non sono ancora finiti. Potete leggere il servizio completo con la risposta dell’assessore Enrico Ioli sul numero di Settegironi in edicola o nell’edizione sfogliabile.

