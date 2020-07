SIRENE DI NOTTE – Rissa in piazza, soccorsi sul posto

Rissa a Cornaredo in piazza Cascina Croce, ambulanza sul posto. Episodio violento anche ad Abbiategrasso

Rissa in piazza Cascina Croce ieri sera, 4 luglio, intorno alle 23 a Cornaredo. Sul posto i volontari del 112 per un uomo di 52 anni coinvolto nella colluttazione. L’uomo è stato portato in condizioni non gravi all’ospedale di Magenta.

Un altro evento violento, con arma bianca, si era verificato qualche ora prima in piazza Cavour ad Abbiategrasso. Coinvolti un ragazzo di 21 anni e uno di 33. Sul posto la Croce Azzurra di Abbiategrasso e anche l’automedica. Anche qui fortunatamente nessun ferito grave.

