SIRENE DI NOTTE – Aggredito un 59enne a Rho

Intervento dei soccorsi per un uomo di 59 anni aggredito a Rho

Aggredito 59enne

Ieri sera, 9 maggio, intorno alle 22,30 si è reso necessario l’intervento dei soccorsi per un episodio di aggressione verificatosi ai danni di un uomo di 59 anni. E’ accaduto a Rho, in via Volta, sul posto sono intervenuti anche di Carabinieri del Comando locale. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo.

Un’altra aggressione, sempre a Rho, si era verificata qualche ora prima in via Paolucci, intorno alle 18,30. Coinvolti due ragazzi di 25 e 38 anni. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave.

