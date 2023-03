Sindaco picchiato per aver rimproverato un giovane

Sindaco picchiato per un rimprovero

Il sindaco di Casorezzo rimprovera un giovane perché fa girare il cane fuori dall’area dedicata, e lui per tutta risposta lo aggredisce mandandolo al Pronto soccorso.

È successo nel pomeriggio giovedì 23 marzo 2023. A raccontare l’accaduto è lo stesso primo cittadino Pierluca Oldani:

"Stavo tornando in municipio quando ho notato un ragazzo sui 25/30 anni che stava dormendo su una panchina nel Parco di via Ossona e aveva lasciato libero il proprio cane. L’ho chiamato dall’altra parte del canale ma lui non si svegliava, allora ho alzato un po’ la voce e gli ho detto di portare il suo animale nell’area cani lì accanto. Lui mi ha risposto con arroganza, allora ho chiamato la Polizia Locale: gli agenti però erano impegnati in un corso, quindi non sarebbero riusciti a intervenire tempestivamente, perciò ho scattato io la foto per documentare la situazione e sanzionare successivamente il giovane, visto che aveva lasciato libero il cane. A quel punto lui ha attraversato il canale e mi ha aggredito, io ho cercato di farlo ragionare. Lui mi ha fatto volare il telefono e quando mi sono chinato a raccoglierlo mi ha tirato una ginocchiata nel costato. Poi, una volta rialzato, ha provato anche a sferrarmi un pugno, ma io mi stavo girando e mi ha solo sfiorato. L’ho tenuto lontano con una mano e con l’altra ho chiamato il 112".

Il racconto dal Pronto soccorso

Nel frattempo dal municipio sono usciti alcuni dipendenti comunali e il giovane ha finalmente portato il quattrozampe nell’area cani, continuando però a insultare Oldani. Il primo cittadino si è subito rivolto ai Carabinieri, che gli hanno consigliato di andare al Pronto soccorso per farsi visitare. "Non mi aspettavo la ginocchiata e quindi non sono riuscito a proteggermi. Ho solo dolore al costato, ma sono venuto all’ospedale di Cuggiono perché gli uomini dell’Arma hanno insistito" ha raccontato al telefono dal Pronto soccorso. Oldani non conosceva personalmente il giovane, che però aveva già avuto un diverbio con il geometra del Comune.

Nella foto di copertina: il sindaco di Casorezzo Pierluca Oldani davanti al municipio