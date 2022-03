Sindaco insegue e fa arrestare uno scippatore seriale

Eroe per un giorno

Il primo cittadino di Casorezzo ha bloccato con la propria auto il ladro che voleva scappare in moto.

Il sindaco di Casorezzo Pierluca Oldani ha fermato uno scippatore che aveva derubato della sua borsetta una donna in strada.

Lo scippo in diretta e l'inseguimento

Domenica scorsa, 20 marzo 2022, alle 18 il sindaco di Casorezzo Pierluca Oldani è stato uno dei protagonisti di una storia per fortuna a lieto fine. È stato infatti essenziale l'intervento del sindaco che dopo aver visto uno scippatore seriale, già noto alle autorità per altri due scippi nei giorni precedenti ad altre due donne che ha mandato in ospedale, è intervenuto riuscendo a fermare lo scippatore, a chiamare le forze dell'ordine che lo hanno poi identificato.

Il sangue freddo di inseguirlo

Lo scippatore si stava dirigendo verso la sua moto con cui voleva darsi alla fuga, ma il sindaco si è messo davanti con l'auto e non gli ha lasciato spazio di manovra. Altri due cittadini lo hanno aiutato accerchiando il malvivente fino all'arrivo delle forze dell'ordine che lo hanno portato via per l'identificazione. La donna scippata, buttata a terra, è stata soccorsa dall'ambulanza.