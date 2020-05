Sindaco e Giunta in videoconferenza con le realtà produttive del territorio

L’Amministrazione Comunale guidata da Marina Roma inaugura la Fase 2 dell’emergenza

sanitaria riaccendendo il ‘motore economico’ di Marcallo con Casone.

In questi primi giorni di parziale apertura dell’ormai famigerato “lockdown”, il Sindaco e la Giunta Comunale hanno incontrato i commercianti, gli artigiani e gli imprenditori attivi sul territorio. Non essendo ancora possibile ritrovarsi fisicamente, lo strumento utilizzato, dopo la positiva esperienza sperimentata con le associazioni qualche settimana fa, è stato quello della videoconferenza che, anche in questa occasione, si è dimostrata una valida ed efficace alternativa alle tradizionali riunioni. Obiettivo di questi incontri virtuali, uno dedicato ai commercianti, uno agli artigiani e uno ai responsabili delle attività produttive, è stato quello di raccogliere indicazioni sulle problematiche da affrontare al fine di fornire un adeguato supporto in questa delicata fase che sta provocando anche gravi difficoltà economiche.

“Tutti ci auguriamo di potere tornare presto ad incontrarci di persona – ha spiegato Marina Roma – ma abbiamo ritenuto importante mantenere il dialogo costante con le nostre attività produttive e commerciali del territorio. Ci siamo così affidati alla tecnologia, vero e proprio salvagente per molte nostre attività di questo periodo, da quelle scolastiche a quelle lavorative e sociali. Abbiamo inoltre avuto modo di presentare le misure adottate proprio in questi giorni dall’Amministrazione Comunale per agevolare le attività produttive cittadine. Le principali riguardano l’esenzione del pagamento della TARI per tre mesi, che potrebbe poi estendersi a un periodo più lungo in base all’evolversi della situazione, l’acquisto da parte del Comune di disinfettante e di dispositivi di protezione individuale da mettere a disposizione dei commercianti e delle realtà produttive che ne avessero necessità e la disponibilità ad accogliere suggerimenti utili alla ripartenza delle attività economiche. Metteremo poi a disposizione gratuitamente, se fosse necessario, spazi e strutture comunali per consentire la ripresa in sicurezza del lavoro degli esercizi commerciali: penso, per esempio, a Piazza Italia e Piazza Bubry piene di tavolini per dare modo ai bar di accogliere i loro clienti e alla tensostruttura messa a disposizione per corsi sportivi”.