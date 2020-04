Sindaco contromano in auto: “Ho sbagliato, mi auto-multo”

Sindaco contromano in auto il 25 aprile: è successo a Turbigo dove il primo cittadino Christian Garvaglia stava trasportando sulla sua vettura la corona di alloro per la cerimonia. E’ andato dalla Polizia Locale e si è fatto sanzionare.

Sindaco contromano in auto il 25 aprile: “Mi sono fatto dare la multa”

Era sulla auto, con la quale stava trasportando la corona di alloro da deporre durante la cerimonia del 25 aprile. Ma per il sindaco di Turbigo Christian Garavaglia è arrivata una auto-multa: “Ho commesso un errore oggi – ha affermato il primo cittadino – Mentre stavo andando a deporre la corona di alloro al monumento dei caduti in occasione del 25 Aprile, ho fatto il tradizionale percorso che ogni anno facciamo con il corteo. Soprappensiero, sono passato in auto (avevo la corona di alloro con me) al contrario in una via che è senso unico. Argh! Una svista!”.

Da qui la decisione: “Ma tutti sono uguali davanti alla legge, quindi mi sono auto-multato (in qualità di Sindaco) unitamente agli agenti di Polizia Locale in servizio. Sono convinto che le regole vanno per tutti indistintamente – ha affermato Garavaglia.

Che ha poi concluso: “La prossima volta farò portare la corona di alloro dal fiorista”.

