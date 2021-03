Simply, raccolta firme per salvare i dipendenti dal licenziamento

Simply, i dipendenti del supermercato sul Sempione a San Vittore Olona (chiuso a ottobre) lanciano la petizione.

Simply, via alla raccolta firme

“Noi dipendenti Simply San Vittore Olona il vostro supermercato storico chiediamo la vostra solidarietà rischiamo il licenziamento, aiutateci firmando la petizione”. Con queste parole i lavoratori del noto supermercato che si affaccia sulla statale del Sempione e che ha chiuso i battenti a ottobre, lanciano il loro appello a concittadini ma anche alle istituzioni. La petizione (che può essere sottoscritta qui), chiede che tutti i dipendenti vengano quindi riassorbiti dalla nuova gestione, così che nessuno di loro si trovi senza occupazione.

Quale il futuro?

Come detto il supermercato ha chiuso i battenti nell’autunno 2020; pare che ci sia l’interesse di un altro marchio nel rilevare l’attività. A oggi sono 8 i lavoratori che si trovano in cassaintegrazione. Tra le ipotesi messe sul tavolo di recente vi è anche quello dell’abbattimento dell’immobile in cui si trovava il supermercato. La questione è complessa e sviluppi sono attesi in queste settimane.