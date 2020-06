Sim clonate: quattro casi anche a Legnano. Indaga la Polizia di Stato

Sim clonate, anche a Legnano registrati casi della nuova truffa informatica. La Polizia di Stato sta indagando.

Le vittime, sul territorio erano già state parecchie. Vittime di una nuova truffa informatica che vede gli autori, senza scrupoli, arrivare a sottrarre cifre pari anche a 10-20mila euro.

I di queste truffe quattro casi sono già stati denunciati al commissariato della Polizia di Stato di Legnano che ha già fatto partire le indagini dell’ufficio specializzato in questo genere di reati

Ma di cosa si tratta? In pratica il truffatore si reca in un punto vendita di telefonia e, non si sa come, è in possesso dei dati identificativi che coincidono con il titolare del’home-banking. Dice di aver smarrito la sim, ne riceve una nuova e dal cellulare effettua un bonifico sul conto corrente, che di fatto apparirebbe suo. In questo modo sottrae soldi (anche 20-30mila euro come già successo) all’ignara vittima.

