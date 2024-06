Silo pericolante in viale Cadorna, la strada è in fase di riapertura

Emergenza rientrata in viale Cadorna, l’arteria di accesso all’autostrada A8 da Legnano, che dopo mezzogiorno di oggi, lunedì 24 giugno, era stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Viale Cadorna chiusa per tre ore a causa di un silo pericolante

La drastica soluzione era stata motivata dalla presenza di un silo pericolante in un'area privata all'incrocio con piazza Baracca. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale cittadina che hanno chiuso la strada per consentire le operazioni di messa in sicurezza. A effettuare queste ultime sono stati i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano in collaborazione con i colleghi di Varese. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, deviata in ehtrambi i sensi di marcia.

La strada è in fase di riapertura dopo la messa in sicurezza

Attualmente, fanno sapere dal Comune, viale Cadorna è in fase di riapertura.