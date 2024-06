Siglata la convenzione per la nuova stazione ferroviaria Milano Mind

Importante notizia per i cittadini di Rho - Pero e per i pendolari che ogni giorno prendono il treno diretti a Milano.

Sottoscritta la convenzione per la nuova fermata di Milano Mind-Merlata

Rfi (gruppo Fs) ha sottoscritto la convenzione attuativa per la fermata ferroviaria di Milano Mind con il Comune di Milano e la Regione Lombardia. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che la nuova fermata verrà costruita nel tratto della linea Milano-Varese compreso tra Rho Fiera e Milano Certosa e costituirà "un nuovo modello di mobilità metropolitana". Secondo le stime Milano Mind consentirà a 45mila mila persone di raggiungere, ogni giorno, sia il nuovo Mind (Milano Innovation District), sia il quartiere di Cascina Merlata.

Permetterà di raggiungere l'ospedale Galeazzi e la nuova università Statale

La nuova fermata verrà realizzata in un'area che attualmente conta 10 mila presenze al giorno e concentra diverse attività, tra cui il nuovo ospedale Galeazzi, con circa 600 posti letto, il nuovo Campus scientifico dell'Università Statale di Milano, che a partire dal 2027 ospiterà oltre 23 mila persone tra studenti, docenti e ricercatori, e il centro di ricerca Human Technopole. Il traffico previsto per Milano Mind è di 12,6 milioni di utenti l'anno.

Costo complessivo dei lavori è di 33,5 milioni di euro

"La realizzazione di questa fermata è per noi molto importante", afferma l'amministratore delegato di Rfi Gianpiero Strisciuglio, secondo il quale "Milano Mind sarà un esempio di stazione che avrà funzioni e servizi pensati per un contesto urbano in piena trasformazione, molto diverso da quello attuale". Il costo complessivo dei lavori è di 33,5 milioni di euro, di cui 10 milioni di a carico del Comune di Milano e 23,5 milioni finanziati attraverso il 'Contratto di Programma Investimenti' tra il Mit ed Rfi relativo ai City Hub e alle linee metropolitane.

Prevista anche la realizzazione di aree dedicate a taxi e parcheggi

La nuova fermata si inserisce nel complesso del sistema ferroviario del nodo di Milano ed è parte degli impegni di RFI per il potenziamento infrastrutturale delle stazioni milanesi: Greco Pirelli, Romolo, San Cristoforo, Porta Romana, Villapizzone, la nuova fermata di Tibaldi-Bocconi recentemente attivata, a cui si accompagna un piano per la riqualificazione e il completamento dell'accessibilità di tutte le altre stazioni. Sono previste inoltre ulteriori opere funzionali, come ad esempio aree dedicate per taxi e parcheggi.