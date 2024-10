Sicurezza, in arrivo a Boffalora nuove telecamere e T-red semaforici

Proseguono gli interventi dell’Amministrazione comunale di Boffalora in tema di pubblica sicurezza. Dopo l’incremento dei pattugliamenti notturni disposto durante la passata stagione estiva, in questi ultimi giorni la Giunta guidata dal sindaco Sabina Doniselli ha comunicato l’avvio dei lavori per la riqualificazione completa dell’impianto di videosorveglianza urbana.

Sicurezza, in arrivo nuove telecamere e T-red

Stando a quanto riportato nella nota ufficiale del Comune, l’intervento in programma prevede la sostituzione totale delle attuali telecamere presenti in paese, al posto delle quali verranno installati nuovi dispositivi di ultima generazione nelle aree più sensibili del territorio comunale, come ad esempio scuole e parchi e nelle piazze principali, tra cui piazza Italia, piazza Matteotti e piazza 4 Giugno. In questo modo «verrà garantita una maggiore sicurezza per i cittadini» spiegano dall’Amministrazione.

Il nuovo sistema di videosorveglianza prevede inoltre ammodernamenti dal punto di vista dei controlli agli autoveicoli. Tra i dispositivi elettronici che verranno installati in questi giorni ci sono infatti apposite telecamere per la lettura delle targhe, posizionate ai varchi d’ingresso nel territorio comunale, oltre a nuovi rilevatori T-Red in corrispondenza dei semafori al fine di garantire il rispetto della sicurezza stradale agli incroci.

Con l’arrivo delle telecamere sarà inoltre rinnovata la centrale operativa di monitoraggio all’interno del Comando di Polizia Locale. In questo modo i quattro agenti in forza alla stazione boffalorese avranno a disposizione i migliori strumenti per la la gestione delle immagini e più in generale per il controllo del territorio.

Un investimento di 68mila euro

Tutto questo per un ammontare di circa 68mila euro di investimento complessivo, 40mila per la sostituzione dei vecchi apparecchi e 28mila per la posa e l’installazione di quelli nuovi. Una spesa necessaria quando si parla di temi delicati come la sicurezza della popolazione. Il primo cittadino ha infatti spiegato: