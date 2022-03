Siccità: a fuoco sterpaglie e rovi vicino all'autostrada

Vigili del Fuoco

Le sterpaglie sono andate a fuoco questa mattina, 9 marzo 2022, fra Magenta e Ossona.

Sterpaglie a fuoco questa mattina, 9 marzo 2022, vicino alla Statale 128 che collega Ossona a Magenta sotto il ponte a fianco dell'autostrada.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

A bruciare, intorno alle 7.30, alcune sterpaglie e rovi particolarmente secchi dopo mesi di siccità, anche se al momento non si conosce ancora la causa scatenante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno con 2 mezzi. L'incendio abbastanza esteso ha causato anche molto fumo in direzione dell'autostrada creando problemi di visibilità alle macchine in transito.

Le fiamme sono state circoscritte ed è stata isolata l'area per essere bonificata.