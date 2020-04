“Siamo andati a fare la spesa” ma lo zaino era pieno di droga: arrestati nel pomeriggio di domenica 19 aprile.

Gli agenti del Commissariato Scalo Romana hanno proceduto al controllo di due persone a bordo di un’utilitaria in servizio di car sharing in via Giovanni da Cermenate. I due, cittadini marocchini di 28 e 25 anni, hanno dichiarato ai poliziotti di essersi recati a fare la spesa in un supermercato nelle vicinanze. Una volta controllati, all’interno di uno zaino sono state trovate 11 confezioni di droga per un peso di 151,7 grammi di marijuana e 10,8 grammi di hashish. Ogni confezione aveva scritto il nome del destinatario e il relativo peso. Nel vano porta oggetti dell’autovettura, inoltre, sono stati rinvenuti 400 euro e dei post-it con gli stessi nomi presenti sulle confezioni dello stupefacente. Il più giovane dei due aveva con sé 700 euro in contanti e a Cornaredo, nella sua abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 444 grammi di marijuana, 70 grammi di hashish e due bilancini di precisione. Entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

