Si ustiona con la cera operaio di 53 anni trasportato in ospedale

Come ogni mattina stava lavorando nella ditta chimica situata nella zona industriale di Castellazzo tra Rho e Pregnana Milanese quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Legnano e degli agenti della Polizia Locale cittadina, prontamente intervenuti sul posto, si è ustionato con della cera.

Il sinistro è successo alle 9.37 di questa mattina, sfortunato protagonista dell'evento un operaio di 30 anni che dopo essere stato soccorso sul posto dagli operatori della Croce Bianca di Sedriano è stato caricato sull'elicottero, con a bordo medici e infermieri ed è stato trasferito all'ospedale milanese di Niguarda

L'operaio è stato portato in ospedale in codice giallo. Fortunatamente nonostante le ustioni riportate non sarebbe in pericolo di vita.