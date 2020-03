Si ubriaca con l’amico che lo abbandona sul pianerottolo. Finisce in ospedale

Si ubriaca e viene buttato fuori casa dall’amico, intervento dei Carabinieri e del 118 ad Abbiategrasso

Abbiategrasso: si ubriaca e finisce all’ospedale, l’amico denunciato per omissione di soccorso

Alle 23 circa di lunedì 30 marzo i militari della sezione radiomobile di Abbiategrasso, su richiesta del 118 allertato dai condomini del palazzo, sono intervenuti in via Verdi 9 per un soggetto che si trovava riverso a terra nel pianerottolo del condominio in stato di alterazione dovuta all’abuso di alcolici. L’uomo, un italiano classe ’75, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato soccorso dal 118 e dal medico sopraggiunto poco dopo. E’ stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas e tutt’ora è in prognosi riservata. I militari acquisendo le informazioni del caso, hanno ricostruito quanto accaduto: nel corso della serata il soggetto si era ubriacato assieme ad un uomo salvadoregno, irregolare sul territorio, classe 73 e pregiudicato. Quest’ultimo, quando l’amico italiano si è iniziato a sentire male, lo ha trascinato fuori dall’abitazione in cui vive con la madre abbandonandolo sul pianerottolo. Per questo motivo il salvadoregno è stato denunciato per omissione di soccorso.

