Si tuffa nel lago di Como: muore a 17 anni

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni che ieri, giovedì 2 giugno 2022, si era tuffato nelle acque del lago di Como.

Muore a 17 anni: un'altra tragedia al lago

Purtroppo è deceduto all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia il 17enne che ieri si era tuffato nelle acque del lago di Como. Il ragazzo, di origini marocchine, stando alle prime informazioni giornalistiche, dovrebbe essere residente a Sedriano.

Il giovane, insieme ad un amico, si era tuffato nel lago nel tardo pomeriggio di giovedì 2 giugno nella zona del Tempio Voltiano a Como e, per cause ancora da chiarire, non è più riemerso. Subito, sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunti i sommozzatori dei Vigili del fuoco che hanno impiegato circa 40 minuti prima di recuperare il giovane.

La corsa disperata in ospedale

Il 17enne è stato portato subito all'ospedale Sant'Anna in condizioni disperate, dopo le prime manovre di rianimazione dei soccorritori. Purtroppo, nelle ore successive, la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire: il ragazzo è deceduto nella notte in ospedale.